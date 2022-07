Longe dos palcos Simaria afirma ter “paz no coração”

Depois dos escândalos com a irmã, Simone, a cantora surgir no Twitter para dizer que está em paz

Os fãs de Simone e Simaria devem estar arrancando os cabelos com a pinça, não sabendo se podem levar o recado de Simaria como um sinal de separação da dupla. A irmã Kardashian usou o Twitter para dizer que está em paz em relação a tudo que aconteceu com a dupla nos últimos dias.

“Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração”, escreveu no Twitter.

“Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração.” 🤍🤍 — Simaria (@SimariaMendes) July 27, 2022

A musa fez das palavras de outra pessoa a dela, porque usou aspas na citação, mas nada mais esclarecedor para nós que acompanhamos a treta das duas de pertinho, né?

Simaria deixou os palcos em junho e desde então o seu retorno é um mistério. Eita!