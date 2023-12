Simaria nega que recebeu convite para o BBB 24

A equipe da cantora afirmou que não participará da próxima edição do reality mais amado do Brasil.

Amores, após a internet se divertir com um suposto vídeo de anúncio da participação da cantora Simaria, ex-integrante da dupla sertaneja Simone e Simaria, no BBB24, a assessoria de imprensa da famosa se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com a sua equipe, Simaria não só não vai participar do reality como nem recebeu o convite para integrar o camarote da próxima edição do programa.