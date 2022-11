Simaria leva invertida de Andressa Suíta: “Só pode estar zoando”

Esposa de Gusttavo Lima não ficou calada após Simaria relatar possível motivo de unfollow nas redes sociais

O que aconteceu com esses famosos? Todos decidiram sair da casinha e fazer declarações bombásticas. Aloca! Depois de Simaria declarar os motivos que teriam levado Gusttavo Lima a parar de segui-la, a esposa do cantor não ficou calada. Andressa Suíta desmente o comentário de Simaria e diz que nunca ligou para ela para pedir conselhos.

“Por que o Gusttavo parou de me seguir, eu não faço ideia. Mas talvez seja por conta da separação. Porque eu era muito amiga da Andressa – e, quando ela veio perguntar para mim o que eu penso sobre o que aconteceu [entre eles], eu digo para ela: ‘é isso, isso e isso'”, disparou Simaria.

A sertaneja ainda diz que pode ter sido isso, levando no tom da hipótese, porque ela nunca mais falou com Andressa e nem com Gusttavo. “Na verdade, ninguém fala com o Gusttavo, porque é muito impossível falar com ele”.

Andressa rebateu o comentário na publicação de Léo Dias. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos! Você só pode estar zoando, né?”, escreveu.