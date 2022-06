Simaria atrasa duas horas para entrevista com Léo Dias por causa de móveis de camarim

Em entrevista a cantora ainda meteu o pau no ex-marido depois de comprar um sofá novo e tapete para o camarim

Minha gente, eu posso até estar maluca, mas não mais que Simaria, o que está acontecendo amiga? A cantora atrasou duas horas para sua entrevista para o maior jornalista da América Latina, Léo Dias, e o motivo? Ela não teria gostado da mobília do camarim, comprando um sofá novo e um tapete.

A entrevista deve ir ao ar ainda hoje no canal do Youtube e a entrevista já entrega sem nem estar no ar, porque o que vem por aí vai ser chumbo grosso. Além do vexame com a mobília do camarim, Simaria não tem dó de falar poucas e boas da sua relação com seu ex-marido, revelando um outro lado da história.

Após confusão de atraso em show, a morena ainda conta que está cansada de ser confundida com a irmã. O que fica ainda mais evidente que o público tem uma queridinha e que isso está claro para a dupla.

Minha única preocupação é Simaria estar jogando a carreira dela para um caminho sem volta, não faça isso! E não queira cair na onda de cancelamento da internet, que pode ser muito mais que cruel.