Fabíola Reipert revela que separação de Simaria e Vicente está deixando a cantora atordoada

A cantora sertaneja teve uma relação com o espanhol durante 14 anos e ele está disposto a brigar nos tribunais por “sua parte”

O que seria do mundo sem uma boa fofoqueira para repassar as boas novas para nós? Fabíola Reipert descobriu o motivo que tem tirado o sono de Simaria a noite, e esse problema tem nome e sobrenome: Vicente Escrig. O ex-marido da cantora estaria brigando na justiça por uma separação de bens que envolve muitos apartamentos e milhões de reais.

“O espanhol Vicente disputa os bens que eles possuem, dá para dizer que são bens da Simaria. Ele teria entrado pesado com advogados para partilha de bens. Todo mundo sabe que a dupla tem um dos maiores cachês do Brasil. Esse processo de Simaria com o ex-marido está em segredo de justiça, tive acesso a uns trechos do processo e envolve milhões de reais, imóveis de grande porte e o ex-marido estaria disposto a brigar por isso até o fim. Ele apresentou documentos para provar que ele tem direito aos bens, ele tem a fonte de renda dele, mas a da Simaria é muito maior”, disse a jornalista.

A pulga atrás da minha orelha não deixa de pensar que foi por esse motivo que Simaria se afastou dos palcos, não foi saúde, mas sim a justiça que deve estar no pé da cantora. Conta mais para nós Si, nunca te pedi nada.