”A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você”, confessa Simaria para ex-marido

Em entrevista para o jornalista Léo Dias, cantora contou que voltou de uma viagem da Espanha decidida a terminar com o ex-marido

Sabe quando a paixão acaba? Se não sabem vão saber agora, porque ficou muito claro que tudo que é bom pode acabar e não durar para sempre. Em entrevista para Léo Dias, Simaria contou detalhes sobre seu casamento com o ex-marido Vicente Escrig. A cantora ainda contou que teve a certeza da separação na volta de uma viagem da Espanha.

“Voltei da Espanha decidida a não querê-lo mais. Ele me chamou para jantar no dia dos namorados, aí eu fui, sabe quando você senta numa mesa e não reconhece a pessoa que você vê na sua frente?”, iniciou Simaria.

A Kardashian brasileira contou que ela ainda foi chamada para um jantar de dia dos namorados pelo ex. “Vim focada, escutando as minhas músicas e pensando que a minha decisão já está tomada. A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você, aí começou a chorar, tentou passar uns meses dentro de casa, mas quando eu tomo decisão não tem como voltar atrás”, disse.

“Já tinha me separado dele uma vez, quando fiquei grávida de Paweco, tive a primeira tuberculose e não tinha um parceiro dentro de casa. Costumo dar duas chances às pessoas”, contou em entrevista.

Simaria ainda disse que a vida de solteira é libertadora. “Foi libertador, sempre sonhei em morar sozinha. Eu sou da hira, me divirto comigo mesma, eu sento no tapete, abro a porta e tem meu quarto só para mim e eu falo: ‘Que vida maravilhosa’. Não preciso mais acordar com ele”, disparou.

Vicente Escrig e Simaria ficaram juntos por seis anos e o laço gerou frutos: Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 6.