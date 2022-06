”Dona Simaria está de paquera novo”, dispara Caio Mendes

Irmão da dupla Simone e Simaria, contou que Kardashian brasileira tem um novo affair em entrevista para o ‘Fofocalizando’

Depois de meter o pau no ex-marido em entrevista para Léo Dias, parece que tem um novo dono do coraçãozinho de Simaria. Caio Mendes, irmão da cantora, revelou para o ‘Fofocalizando’ que há um novo affair na história da cantora.

“Dona Simaria está com um paquera novo. Na verdade que eu sei, tem uns 2 meses de papo, mas ela é muito lenta, conheço de vista e me falou sobre o rapaz, mas não é daqui, não canta, mas parece que atua”, disse Caio.

Sabe o que eu acho? Eu acho que Caio pode me colocar nessa família, hein? Que gatinhooo! To passando mal do lado de cá. Além disso, ainda posso descobrir quem é o novo namorado de Simaria.