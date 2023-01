Simaria bloqueia Simone e irmã e entra na justiça para tirar a matéria do Léo Dias do ar

Bate-papo do jornalista com a cantora foi publicado no dia 15 de junho do ano passado e deu o que falar na web

Vocês pensaram que Simaria estaria quietinha, só vendo o movimento das redes sociais? Nada disso, a cantora entrou na justiça pedindo que o bate-papo que ela teve com Léo Dias no ano passado, com direito a meme e tudo, fosse retirado do ar. A tal entrevista é do ano passado, do dia 15 de junho, e fala da possível separação da dupla e diversos outros assuntos. Somente no YouTube, foram mais de 5,8 milhões de visualizações. Léo Dias ainda disse à cantora que o bate-papo poderia ser gravado em outro dia, mas ela negou e disse que tudo poderia ir ao ar. Parece que o arrependimento bateu a porta, né?