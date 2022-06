Com medo da Record, Silvio Santos coloca Troféu Imprensa para os sábados

Choro de Eliana e Fefito totalmente deslumbrado marcaram essa edição da cerimônia

A edição do Troféu Imprensa foi marcada por sustos. Primeiro, ‘Um Lugar ao Sol’ bateu de frente com a novela da Regina Casé, ‘Amor de Mãe’, as duas ganharam como melhor novela. Agora não posso contar mais nada se não Sisi me xinga, mas os bastidores foram marcados de muitas homenagens e emoções.

Além disso, tivemos o encontro de Silvio Santos, Nelson Rubens e Carlos Alberto de Nóbrega relembrando os velhos tempos. Eliana, muito emocionada, marcou também a participação no programa.

Podemos esperar um grande show nos dias de transmissão da cerimônia e já preparem os lenços, porque quem não se emocionar não tem coração (risos). Eu já deixei meu estoque separado aqui.

A votação do público foi referente aos trabalhos no ano de 2021, e o público poderia votar em 20 categorias diferentes. Ansiosos?

Sílvio Santos deve fazer uma alteração na programação de domingo devido as várias derrotas para Record, especialmente no programa ‘Domingo Espetacular’. Por isso o Troféu Impresa será exibido neste sábado (11).