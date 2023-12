Silvio Santos fala que apresentadora tem “braço de italiana” e a leva para spa, para emagrecer

A apresentadora revela que quando trabalhava na emissora o apresentador vivia lhe mandando bilhetes com observações técnicas.

Meus amores, nesta terça-feira (05), durante a sua participação no programa “O Programa de Todos os Programas”, que é apresentado pelo Flávio Ricco e pela Gabi França, a apresentadora Amanda Françozo revelou que quando ela trabalhava no SBT recebia alguns bilhetes, com observações que eram escritas pelo dono da emissora, o empresário e apresentador Silvio Santos.

“Há quase 30 anos, poxa vida, eu tive ele [Silvio Santos] como meu mentor, o meu descobridor. O Silvio é um líder. A gente recebia bilhetes no final dos programas. Ele é o cara que ficava olhando, da casa dele, a iluminação, as câmeras…”, iniciou Amanda.

Continuando, ela conta que, além das observações técnica, em certa ocasião, Silvio falou sobre a sua aparência e lhe deu uma semana em um spa no Guarujá, para que ela pudesse emagrecer.

“Eu recebi bilhetes dele com observações técnicas, do jogo, do programa e pessoais. Ele me mandou dois bilhetes: ‘1) a Amanda está perfeita, mas o cabelo não está bom. Favor ir ao Jassa’ e ‘2) a apresentadora está com braço de italiana. Favor emagrecer’. No outro dia, ele mandou o carro do SBT ir me buscar e ir para o spa, no Guarujá. Eu fiquei uma semana e voltei 4 ou 5 quilos mais magra”, revelou a apresentadora.