Silvio Santos comemora seus 93 anos ao lado de fãs

O apresentador que marcou gerações plantou uma sementinha de esperança no coração de seus fãs ao supor uma possível volta para as telinhas.

Completando 93 anos de vida nesta terça-feira(12), o nosso queridíssimo apresentador Silvio Santos foi surpreendido por alguns de seus fãs, que resolveram ir até a porta de sua casa para prestigiá-lo neste importante dia.

Para a surpresa dos fãs, o apresentador, que esbanjando saúde, com seu clássico sorriso no rosto, se uniu aos presentes para receber todo carinho do público, ficando próximo do grupo enquanto eles, extremamente animados cantavam o tão acamado “Parabéns a Você”.

“Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar”, falou Silvio.

Toda a surpresa dos fãs foi organizada pelo jornalista e fã do apresentador, Roger Turchetti, que reuniu uma caravana de fãs e levou até o local um carro de som para acordá-lo com músicas que marcaram sua trajetória, como “Silvio Santos Vem Aí”, “Ritmo de Festa” e “É Hora de Brincar”.