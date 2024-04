Silvia Poppovic é vítima de assalto: “Me deram uma chave de pescoço”

Meu Deus! Silvia Poppovic deixou seus fãs preocupados ao contar que foi vítima de um assalto na rua de sua casa. A apresentadora chegou a contar que os homens a atacaram por trás e levaram o seu anel. Nos stories ela deu detalhes sobre o fato e relatou que eles deram uma chave de pescoço para a ação.

“Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular”, disse ela.

E completou: “Do chão, comecei a gritar e ele fugiu! Fiquei assim, ensanguentada, e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca”.