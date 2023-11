Silvia Pfeifer relata sobre tentativa de abusos que sofreu na infância

A atriz deu um depoimento fortíssimo para a exposição que está comemorando 40 anos da Forum Ipanema, no Rio.

Genteeee, se tem uma coisa que eu amo fazer quando estou em Ipanema é visitar galerias e exposições de artes e um que eu to louca para ir é na Galeria Forum Ipanema que está celebrando seus 40 anos e sediará a exposição A Beleza do Tempo: 20 Mulheres em Permanente Evolução.

Uma mostra que registra em painéis fotográficos as expressões atuais de um time de top models que fizeram a história da moda da cidade – todas em obras de Isabela Francisco, repletas de símbolos presentes no universo de violência doméstica. “São símbolos que buscam aproximar do espectador as paixões desmedidas que avassalam, principalmente o universo feminino, e mostram que vulnerabilidade, infelizmente, ainda se faz presente”, define Isabela.



Inúmeras personalidades e famosos também deram seus depoimentos sobre o assunto e uma dessas fortes falas foi da maravilhosa atriz Silvia Pfeifer:

“Aos 8 anos, um cara lá em Porto Alegre, onde eu morava, tentou fazer um abuso físico comigo. Ele queria que eu, criança, o riçasse nas partes íntimas. Nunca me esqueci disso. Me lembro que eu gritei, o empurrei e corri pra casa. Isso aconteceu na entrada de um prédio que eu estava, na ocasião. Cheguei em casa apavorada e logo contei para a minha mãe. Ela ficou em pânico. Depois, aos 21 anos, na primeira agência de modelos que eu trabalhei como modelo em Paris, coloquei um book embaixo do braço e fui até essa agência tentar. E essa tal agência começou a insistir para eu sair para jantar com um dos donos da agência e eu não fui. E, com isso, começaram a diminuir os trabalhos, evidentemente. Quando morei na Itália, fui modelar lá. Um cara da agência queria me agarrar à força. Um terror! Acredito que podemos ajudar a combater a violência contra a mulher falando, usando a nossa voz e o nosso lugar de fala para isso. Falando sobre as nossas inseguranças e também, como estamos fazendo agora, ao participar dessa campanha tão bonita e representativa com fotos incríveis”.