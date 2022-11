Silvia Abravanel revela pedido feito à Silvio Santos: “Eu preciso que o senhor me trate como sua funcionária”

A apresentadora conta que ser tratada como filha em seu local de trabalho, começou a gerar alguns incômodos e a atrapalhar sua relação com seu pai.

Meus amores, trabalhar com a família nem sempre é a melhor coisa do mundo, não é mesmo? Afinal, geralmente, o profissional acaba se misturando com o pessoal, o que pode desgastar ambas as relações. E isso não acontece apenas nas nossas famílias, mas também em uma das famílias mais famosas do Brasil, a do apresentador Silvio Santos.

Durante uma entrevista ao podcast da revista Caras, que é apresentado pela dupla Pietra Mesquita e Fabricio Pellegrino, uma das filhas mais velhas do apresentador, a também apresentadora Silvia Abravanel, contou um pouco de como funciona a relação profissional entre ela e seu pai.

A apresentadora relata que ao decorrer dos anos, foi preciso estabelecer uma mudança, benéfica, entre o tratamento deles. Ela conta que no começo de sua carreira, Silvio sempre a tratou como filha, mas com o tempo isso começou a atrapalhar a sua relação com ele.

“Eu criei uma coisa com ele há muitos anos atrás, porque assim, quando eu entrei no SBT ele era o meu pai. Eu entrei com 16 anos, a idade que minha filha tem inclusive (…) ele sempre me tratou como filha. E isso ao longo dos anos foi incomodando muito, atrapalhando muito a nossa relação interpessoal”, começou a explicar.

Incomodada com essa situação, Silvinha, como é chamada pelos mais íntimos, relata que em um certo dia chamou o dono da emissora para uma conversa. “Chegou um dia eu falei pra ele ‘olha seu Silvio, a partir de hoje eu preciso que o senhor me trate como sua funcionária, da porta pra dentro do SBT. Da porta pra fora, o senhor é meu pai, aqui dentro preciso que o senhor seja meu chefe. Assim como o senhor trata todos os outros funcionários aqui, eu preciso que o senhor me trate também”.

A apresentadora conta que após essa conversa a relação entre ela e o pai, que estava ficando estremecida, voltou ao normal. “Porque tava criando uma coisa muito ruim entre eu e meu pai e a partir desse dia foi tudo bem. Então ele me trata realmente como funcionária (…) Ele sempre dá ordem pra alguém me avisar”.