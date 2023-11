Silvia Abravanel revela briga com sua irmã, Patrícia Abravanel: “Saí chorando”

A apresentadora revela que sua irmã é muito ciumenta e não queria lhe dar espaço no SBT.

Gente, durante a sua participação no podcast Bagaceira Chique, que é apresentado pela musa Luciana Gimenez, a apresentadora Silvia Abravanel revelou uma briga que aconteceu com a sua irmã, a também apresentadora Patrícia Abravanel, pela disputa de espaço dentro do SBT.

“A Patrícia é muito ciumenta, sempre foi muito ciumenta e ela queria só ela aparecer, queria só ela sobressair. Ela entrava na minha frente na câmera, me isolava, não me deixava falar. Falou para mim ‘olha, chega lá, dá o seu recado, fala da Luana [filha PcD da Silvia] e fica quieta o programa inteiro”, iniciou a apresentadora.

Continuando, Silvia revela uma situação completamente constrangedora que aconteceu com a irmã durante a edição de 2015, do Teleton.

“Eu não entendi muito bem, mas cooperei. Só que aquilo começou a me magoar, eu estava no ar, o Brasil inteiro vendo aquilo”, revelou a herdeira Abravanel, que logo em seguida explicou como se “livrou” desta situação, e desabafou: “Eu dei um jeitinho mágico de sair do palco. Saí chorando. Foi uma coisa muito pesada na época. Fiquei muito chateada, não tinha necessidade daquilo. Realmente eu não canto, não sapateio, não danço como ela e o Tiago [Abravanel, seu sobrinho, filho de Cintia], mas foi uma coisa de ciúme mesmo, ‘deixa eu aparecer'”.

Por fim, a apresentadora afirma que assim como a irmã ela também é muito ciumenta, porém, ao contrário de Patrícia, ela sempre quis que as irmãs crescessem e conquistassem os seus devidos lugares dentro da empresa do pai.

“Eu sou ciumenta, mas sempre quis que minhas irmãs crescessem demais, se sobressaíssem na área em que elas fossem melhores. Tanto é que hoje cada uma tem o seu espaço [dentro do Grupo Silvio Santos]”, finalizou Silvia.