Silvia Abravanel desiste de procurar pais biológicos: “Aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai”

Apresentadora contou que tentou procurar os seus pais biológicos, mas notou que Sisi ficou sentido com a procura, afinal foi ele quem registrou Silvia

Silvia Abravanel deu detalhes sobre a procura por seus pais biológicos no ‘A Tarde é Sua’ e contou que desistiu da procura depois que um fato estranho aconteceu entre ela e seu pai de registro, Silvio Santos. A apresentadora notou que o pai ficou ressentido com a insistência em saber quem seriam os seus pais biológicos e seguiu o baile.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: ‘com quem eu me pareço?’”, iniciou.

Silvia ainda conta que Sisi ficou chateado com a procura. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.