Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor: “Não nasci para isso”

Silvia Abravanel abriu sua intimidade e falou sobre sua relação com Gustavo Moura. Os dois estão juntos há cerca de um ano e vivem juntos, mas a filha de Silvio ressalta que casamento não é para ela, fugindo das convenções sociais.

“Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar”, diz Silvia Abravanel, em entrevista à CARAS Brasil. “Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso.”

“Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança”, completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.