Sikêra Júnior é internado com infecção bacteriana no ouvido

Jornalista tem quadro de saúde estável mesmo estando na UTI

O jornalista que faz o terror na televisão brasileira foi internado e minhas manas da comunicação ficaram com o coração na mão. Sikêra Júnior precisou ser levado ao hospital por causa de uma infecção bacteriana no ouvido.

“Sikêra está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedar ele para que as medicações façam efeito mais rápido, e para que ele não queira fugir do hospital”, explicou sua esposa nas redes sociais.

O hospital em que o jornalista está internado informou que ele está na UTI e que seu estado de saúde é estável.