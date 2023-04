Sikêra Jr já chamou os LGBTQIA+ de “raça desgraçada” e revelou desejo de matar a gays

Três empresas cancelaram as cotas de patrocínio do seu programa após comentários ofensivos

Gente, a saída de Sikêra da RedeTV! já estava passando da hora. Deus salve Amilcare e Marcelo de Carvalho que tomaram as melhores decisões, afinal, ele sempre teve o discurso de ódio em suas raízes, fora outras coisas que não posso falar aqui… Depois da repercussão que o seu comentário deu nas redes diante a comunidade LGBTQIA + muitos contratos ligados ao programa foram perdidos.

A MRV, que fazia anúncios com frequência no jornal, na segunda disse que não investirá mais, assim como a Tim e a HapVida. Magazine Luiza chegou a bloquear seus anúncios nos vídeos do ‘Alerta Nacional’. Além disso, o Ministério Público entrou com uma ação pública contra Sikêra e a RedeTV, pedindo 10 milhões de reais

“Ter um pai pescador, caçador, se a pessoa tem um filho viado e não poder matar…. É um negócio da peste”, disse Sikêra no episódio.