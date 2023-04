Sikêra Jr está praticamente fora da RedeTV!

Ao que tudo indica, o apresentador já está negociando a sua contratação em uma emissora concorrente, com o intuito de se manter em rede nacional.

Gente, socorro! Ao que tudo indica o apresentador do programa jornalístico Alerta Nacional está com os dias contados dentro da RedeTV. Devido a uma crise absurda de audiência e a falta de anunciantes no programa, o apresentador Sikêra Jr está prestes a romper o seu contrato com a emissora, que venceria apenas em 2027.

Pelo que um passarinho verde me contou, após longas conversas internas, o apresentador aceitou restringir o seu contrato com a emissora e até abrir mão da indenização de quebra de contrato, pré-definida, no valor de R$ 26 milhões.

Atualmente, o apresentador se tornou um grande problema para emissora, já que além de um salário exorbitante, de cerca de R$500 mil, os poucos anunciantes que ainda estão na cartela de investidores do Alerta Nacional, não estão cobrindo todos os custos que o programa tem para continuar indo ao ar.

Vale ressaltar que, já estando com bendizer os dois pés para fora da emissora, Sikêra já começou a negociar a sua contratação em outra emissora concorrente, com o intuito de se manter em rede nacional.