Sikêra Jr. debocha de demissão de Ana Paula Renault. Que feio!

O apresentador Sikera Jr, debochou de demissão de Ana paula Renault em seu programa.

Que feio Sikêra! Debochar de alguém em um momento delicado não é nada cristão!

Com seu cirquinho sempre armado, ops, digo, programa… Sikêra Jr. Se envolve em muitas polêmicas. Isso não é novidade, confesso.

Mas hoje uma pauta de seu programa rendeu um assunto nas redes sociais.

Como todos sabem, Ana Paula Renault foi demitida do SBT. Problemas de relacionamento e também com o departamento comercial, alegam alguns sites de notícias, que são prontamente desmentidos pela assessoria da emissora.

Em um vídeo exibido no programa de Sikêra Jr, em que Ana Paula Renault estava participando do Programa Raul Gil, o apresentador do SBT pergunta se ela tiraria o chapéu para o apresentador que sempre tem pautas interessantíssimas e de super bom gosto. Ela prontamente reage dizendo que não e que Sikêra faz um desserviço à população. Logo em seguida no vídeo em questão, tinham imagens de manchetes sobre a demissão da moça.

O vídeo foi postado em seu Instagram e com a seguinte legenda: “Dobre os joelhos e você consegue dobrar o inimigo”.

Então Sikêra, de acordo com a quantidade de pessoas que te adoram, vai ficar de joelhos eternamente. Ops! Falei…

Também né, com contrato leonino com a Rede Tv até 2027, era de se esperar o que?