A musa e advogada Deolane Bezerra promove festão de aniversário digna de novela mexicana

Deolane Bezerra fez festa de aniversário com luxo e ostentação. Muito buxixo na internet.

Com festa ostentação Deolane não passou despercebida. Seus convidados renderam assunto nas redes sociais. Confira:

Com bate boca, expulsão, penetras, looks maravilhosos e outros nem tanto… Deolane Bezerra fez a festa.

Ostentação no nível máximo. Mas será que foi isso mesmo? O aniversário de Deolane Bezerra se tornou um dos assuntos mais comentados da web. Muito se comentou ao longo da semana sobre esta festa. Números, valores, jóias, celebridades que estariam presentes no evento…

Deolane, musa máxima em seu look desenhado por Isreal Valentim.

De fato, muitos famosos marcaram presença no evento, entre eles Belo e Gracyanne, Simone e Simaria, Nicole Bahls, Jojo Todynho, etc.

Uma das polêmicas com relação ao evento foi de que havia um espaço para os famosos e outro para subcelebridades e anônimos. Esta atitude gerou uma série de críticas na redes sociais.

Outra polêmica foi o burburinho sobre as bebidas da festa, fontes dizem que os drinques era racionados. Um pouco estranho para uma festa ostentação em que a aniversariante usou brincos de um milhão de reais.

Haviam ainda os penetras, que foram retirados pela equipe da aniversariante. Houve discussão entre convidadas também. Rayane Cassemiro e Adélia ex-BBB protagonizaram um bate-boca para delírio dos fofoqueiros de plantão. Há quem diga também que Rayane foi expulsa da festa pela própria Adélia.

Rayane e Adélia, será que a prosa estava boa?

Para fechar com chave de ouro, Deolane com toda sua finesse subiu no palco descalça e dançou. Na saída, rodeada de seguranças, a musa estava bem altinha…