“Sigo sem ouvir”, dispara Anahi após acidente

Cantora foi aconselhada pelo seu médico a não seguir com a turnê do RBD, mas negou cancelar a sequência de shows

Depois de um bafafá imenso e o medo de perder o show do RBD, que vai sair em turnê ainda esse ano, Anahí deu as caras nas redes sociais e disse que está se curando do acidente ao fazer o seu fone intra-auricular.

“Boas notícias! Está curando. Não tão boas, sigo sem ouvir. Quanto tempo isso leva? Enfim, seguimos!”, escreveu a cantora nos stories.

Para quem não sabe, ela teve seu tímpano perfurado ao fazer os moldes, o que provocou uma perda da audição. Seu médico chegou a aconselhar que ela cancelasse a turnê, mas ela negou o cancelamento.