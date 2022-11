Show de Xande Avião e Nattanzinho é interrompido por tiroteio, no Piauí

A polícia ainda não conseguiu identificar o que motivou o início do tiroteio.

Gente, estou passada! Na noite de ontem (11), um show dos meus queridos, Xande Avião e Nattanzinho, que acontecia na cidade de Floriano – Piauí, foi interrompido às pressas, devido a um tiroteio que deixou uma pessoa morta e cerca de nove feridos.

Em vídeo, que viralizou na web, o cantor do hit “Tem Cabaré Essa Noite”, ainda em seu camarim, ao escutar os disparos, deita no chão, para evitar que seja atingido por uma bala perdida.

De acordo com as informações que foram concedidas pelo Polícia Civil, o motivo que levou o início do tiroteio ainda não foi descoberto, porém, em nota ela afirma: “As investigações seguem em andamento para elucidar detalhadamente o ocorrido, bem como identificar os demais envolvidos”.

A polícia também informou que o homem que foi encontrado morto, foi encontrado ao lado de uma arma de fogo e estava portando outra em sua cintura. Já os outros feridos, felizmente não correm risco de vida.

Para tranquilizar seus fãs, Nattanzinho publicou em seu instagram um vídeo onde conta que está bem. “Já estou no hotel. Eu nem subi no palco, foi antes de eu subir no palco que começou o tiroteio. Se Deus quiser vai ficar todo mundo bem, ainda estou conversando com o pessoal aqui para saber o que aconteceu, espero que ninguém saia machucado.”