Show de Leonardo é adiado devido a greve dos caminhoneiros

A mudança de data já foi confirmada pelas empresas responsáveis pela apresentação.

E não é que a greve dos caminhoneiros, que inicialmente deveria ser para “punir” os eleitores que votaram no candidato Lula, no segundo turno das eleições presidenciais, começou a atingir aqueles que assim como os grevistas apoiam o atual presidente da república, Jair Bolsonaro.

Nesta terça-feira (01), o cantor e apoiador de Bolsonaro, Leonardo teve que cancelar um de seus shows devido às manifestações ilegais que estão acontecendo nas rodovias do nosso país.

O cantor se apresentaria hoje (01), na casa de espetáculos AM Master Hall, da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, porém foi adiada para o próximo mês.

A mudança de data foi oficialmente comunicada pela produtora do show, X9 Promoções e compartilhada pela Talismã Music, empresa de Leonardo.

“Por causa de questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de novembro na AM Master Hall do cantor Leonardo, foi adiado com uma nova data para 1º de dezembro. Os ingressos já adquiridos serão válidos no dia 1 de Dezembro”, anunciaram as empresas.