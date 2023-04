Show de Gusttavo Lima “destrói” gramado do Mineirão e torcedores se revoltam

Os torcedores ficaram possessos depois que imagens do gramado do estádio começaram a circular na internet, muito lamentaram nas redes sociais

Eita! Gusttavo Lima se envolvendo em mais uma polêmica com alto risco de cancelamento pelos torcedores fascinados pelo Mineirão. Imagens depois do show do cantor no estádio mostraram o gramado danificado e os torcedores não perdoaram, usando as redes sociais para atacar o artista.

“Essa Minas Arena vai acabar com um patrimônio histórico de Belo Horizonte, e do Brasil, por falta de profissionalismo. E de caráter também”, escreveu um internauta. “Infelizmente o Mineirão tem que virar elefante branco, estádio de futebol não deveria permitir shows dentro do gramado, ainda mais um estádio que serviria para dois times jogarem, como no caso do Mineirão!”, escreveu outro.

Para quem não sabe, o estádio vai receber uma partida importante da Copa Conmebol Libertadores, em que o Atlético Mineiro irá receber o Libertad. Os usuários pedem a proibição de shows no local.