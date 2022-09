Shimbalaiê: Deborah Secco assume bissexualidade: “Eu sou livre, gosto de pessoas”

A atriz conta um pouco sobre sua personagem na série “Rensga Hits” e assume se sentir seduzida por mulheres.

Viva a diversidade! Neste domingo (18), durante uma entrevista, a estrela das telenovelas, Deborah Secco se declarou bissexual.. “Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres.”

Essa revelação veio à tona pois a atriz estava dando detalhes sobre a sua personagem na série “Rensga Hits”, produzida pelo Globoplay. Na série, sua personagem possui uma rivalidade com Helena, que é interpretada pela atriz Fabiana Karla, onde na verdade essa rivalidade pode vir a ser uma atração entre elas.

Casada com o também ator e diretor Hugo Moura, a atriz revelou sua admiração por mulheres. “Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também”.

Na entrevista, a atriz também comentou sobre as críticas que recebeu após assumir publicamente que já teve envolvimentos com homens casados e ressaltou que não tem problemas em falar sobre o seu passado. “Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida é hipócrita”.