Sheron Menezzes e o marido dormem em quartos separados: “Relacionamento incrível”

A atriz contou detalhes sobre o seu relacionamento com Saulo Bernard, com quem tem um filho, Benjamin

Sheron Menezzes não escondeu as suas intimidades com seu marido, Saulo Bernard, e contou tudo para as meninas do ‘Quem Pode, Pod’. A atriz revelou que dorme em quarto separado do marido desde o nascimento e a amamentação do filho do casal, Benjamin.

“Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite”, disse ela.

Então, ela contou o que funciona. “Ele acorda 5 horas da manhã, eu sou obrigada a acordar junto? Eu gosto de dormir cedo, ele tarde, eu sou obrigada a ficar acordada? A gente faz isso há dois anos, a dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso”, afirmou.