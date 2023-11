Sheron Menezes sofre acidente e é assaltada ao mesmo tempo: “Renasci”

A atriz detalhou como os dois terríveis acontecimentos, o acidente e o assalto a mão armada, aconteceram.

Amores, nesta sexta-feira (03), a magnífica atriz Sheron Menezzes, utilizou as suas redes sociais para dividir com os seus fãs uma situação que a deixou entre a vida e a morte. De acordo com ela na última quarta-feira (01) ela vivenciou duas situações extremamente horríveis simultaneamente, afinal, a mesma acabou se envolvendo em um acidente de carro e sendo assaltada a mão armada.

“Um carro fechou o meu na pista da esquerda, desceram quatro homens fortemente armados, querendo levar as coisas, querendo levar o carro, falando pra eu descer. Enquanto eu estava descendo, um ônibus – a mais de 80km/h, eu acredito – bateu na traseira do meu carro, enquanto eu estava sendo assaltada”, iniciou a famosa.

“Os assaltantes ficaram muito nervosos, apontando a arma na minha cara, ele gritava muito que queria meu celular, que queria minha aliança, ele arrancou e levou a aliança da minha mão”, continuou Sheron.

Logo em seguida, ela revela como ficou durante e após o ocorrido: “Eu me machuquei, mas foi muito pouco perto do que podia ter acontecido… Eu fiquei pensando se eu devia vir aqui e falar com vocês, mas eu acordei com a consciência de que eu vivi um milagre, então, eu vim contar”.

Por fim, a atriz agradeceu por, apesar do susto, estar em casa, bem, com sua família, afirmando que o que viveu foi literalmente um livramento, garantindo que está se sentindo como se estivesse renascido.

“Eu vivi uma coisa muito potente, que é você ser assaltado a mão armada, e uma batida muito forte, e eu tô aqui! Eu tô aqui! E eu tô em casa, com a minha família. Tô bem e tô feliz de estar aqui. Então, queria dividir com vocês esse grande milagre que aconteceu na minha vida, essa benção, esse livramento. Eu realmente me sinto renascida, como se eu tivesse dois aniversários”, finalizou.