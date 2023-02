Sheila Mello fala sobre o reencontro do ‘É o Tchan’ no Carnaval 2023: “Um dos momentos mais especiais da minha vida”

A loira afirma que esse reencontro não havia sido planejado.

Gente, além de muita folia, o Carnaval 2023 veio com uma grande surpresa. Durante um dos blocos do famoso carnaval baiano, em Salvador, aconteceu um encontro inusitado entre as ex-participantes do grupo ‘É o Tchan’, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Carla Perez, grupo esse que foi um grande sucesso nos anos 200,

Em entrevista à colunista Nereida Albernaz, a nossa eterna loira do Tchan, Sheila Mello, emocionada, fez questão de falar sobre esse reencontro icônico entre as ex-dançarinas do grupo.

“Ontem quando a gente teve a grata surpresa de ter um encontro aqui na frente, que a gente estava no Xanddy, estávamos eu, a Carvalho e Carla, e foi um dos momentos mais especiais da minha vida, porque nunca tinha acontecido aquilo!”, afirmou Sheila.

Ressaltando que o encontro em questão não havia sido planejado pelos ex-integrantes do grupo, Sheila ainda fez questão de frisar o carinho que o público ainda demonstra ter pelo grupo que chegou ao fim há cerca de 20 anos.

“Não foi nada programado e as coisas aconteceram no momento certo, todo mundo com essa consciência de confraternizar o que escrevemos juntos tão importantes, depois [dos meus] 25 anos com eles [do É o Tchan]. Pensei que ia passar e as pessoas se emocionam cada vez mais em ver a gente, e é muito legal você ter uma vida com tanto carinho em relação a um trabalho“, finalizou a ex-dançarina.