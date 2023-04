Sheik, ex-jogador, enfrenta dívida de R$140 mil e tenta negociar

Ex-jogador que fez sucesso no passado está com problemas financeiros diante a multas que recebeu do condomínio que morou em São Paulo

Fabíola Reipert serviu a fofoca quentinha para quem quiser sentar e pegar um café e acompanhar mais essa. A jornalista contou que o ex-jogador, Sheik, está passando por problemas financeiros e ainda tenta negociar uma dívida de R$140 mil sobre multas que recebeu do seu antigo condomínio onde morou em São Paulo. Tudo indica que o problema tenha acontecido por causa das festas barulhentas que aconteciam no apartamento. Fabíola ainda conta que tinha gente pelada nadando na piscina do prédio. O ex-jogador pediu para que aceitassem o valor de R$50 mil para encerrar o assunto, mas o acordo não foi aceito. O advogado disse que ele pagou algumas multas e disse que nem todas as multas são dele, podendo ser de inquilinos, alegando ainda que agora ele esteja em uma fase menos abastada que no passado.