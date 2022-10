“Shay, você é um lixo”, dispara irmã de Deolane, Dayanne Bezerra

Depois de comentários do ex-Fazenda sobre Mc Kevin e Deolane, a irmã atacou com unhas e dentes

Shay começou agora aguenta a fúria das irmãs Bezerra, porque Dayanne não ficou calada depois do bafafá que virou a declaração do ex-Fazenda para Lucas Maciel. Na ocasião, o iraniano disse que Mc Kevin se matou por causa de Deolane e a irmã da musa, Dayanne, não se segurou ao atacar o comentário com a fúria que todos nós já conhecemos.

“Só Deus e minha irmã sabe, a dor que ela sentiu com a perda do Kevin, ela lutou tanto, estudou tanto para tentar entender o que aconteceu, dentro dela mora uma dor que não tem alívio, uma dor que nunca vai passar, ela teve que se acostumar com essa dor…”, iniciou.

Day ainda chama Shay de lixo por ter tocado no ponto fraco de Deo para ganhar mídia. “Às vezes pegamos ela pelos cantos chorando. Shay, você é um lixo, tocar no ponto fraco de alguém por mídia, dinheiro ou algo do tipo, é tão sujo! É o jogo mais baixo que você poderia jogar, és digno de pena!”, escreveu.