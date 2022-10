Shay diz que sofreu ameaça de amigo de Deolane: “Está passando do limite”

Ex-Fazenda também comentou sobre a irmã de Pétala, Yanka, tirar foto dele

Xiii, a história para Shay não está nada boa, porque o muso contou que não pode nem curtir uma festa em paz. De acordo com o iraniano, ele sofreu ameaças por uma amigo de Deolane e a irmã de Pétala chegou a tirar uma foto dele na ocasião.

“Queria compartilhar com vocês um momento que passei, uma pessoa se identificou como amigo de Deolane e começou a me ameaçar, ameaçar de briga está passando do limite. A irmã da Pétala tirou foto de mim na festa. Estão mexendo com meu psicológico e eu não aceito isso”, disse ele.

Yanka debochou da situação no Twitter: “É sério que o Shay tá reclamando que eu tirei foto dele? KKK DUPLA: NemVi & NemVerei, tem que se acostumar com a fama”.