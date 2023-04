Shakira retira árvore da casa do seu ex-marido, Piqué

Cantora não deixou que a árvore de valor sentimental crescesse no quintal da casa do seu ex-marido e pediu que o objeto de decoração fosse retirado da casa da Espanha

Não é segredo para ninguém que Shakira conseguiu voltar para Miami com os filhos, mas depois de sair a musa ainda está na boca do povo. Acontece que Shakira pediu para que fosse retirada a sua árvore da casa do seu ex-marido na Espanha. A ideia é levar a árvore junto com ela para os Estados Unidos.

🚨AGORA: Shakira manda guincho buscar árvore na casa em que ela morava com Piqué.

pic.twitter.com/MMxgcyLmT0 — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2023

De acordo com o El Mundo, a intenção não foi provocar Piqué, e sim muito mais que isso, porque a árvore tem um valor sentimental para a cantora e para a família.

A árvore foi plantada pela cantora há cinco anos no Líbano, na floresta de Ceros de Dios, terra da sua matriarca paterna. A matéria do jornal ainda diz que os tesouros mais preciosos ela quer manter por perto.