Shakira é vista em jantar com astro do basquete, Jimmy Butler

Em meio aos boatos de um possível affair com Lewis Hamilton, os fãs da cantora tiraram o cavalinho da chuva

A fila de Shakira andou bonito e a cantora segue tendo encontros românticos com astros dos esportes. Muitos acreditaram que ela iria engatar o romance com Lewis Hamilton, mas não. A cantora saiu para jantar com o astro do basquete Jimmy Butler e deixou todos chocados.

De acordo com o Page Six, os dois teriam começado a se seguir nas redes e a cantora chegou a comparecer a alguns jogos do Miami Heat. O casal saiu para jantar juntos em um restaurante em Londres, e teriam se divertido muito entre sushis e drinks.

Shakira contou com o auxílio de seguranças para ter mais privacidade e deixou o estabelecimento pelos fundos, com uma diferença na minutagem do atleta para que ninguém notasse nada.