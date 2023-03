Shakira é vista chorando em passeio com filhos

Em fotos divulgadas pela The Grosby Group conseguimos ver a colombiana chorando em uma passeio no meio de Nova York, Estados Unidos

Alguns de nós vamos saber o quanto é difícil enfrentar um divórcio. Shakira tem passado por poucas e boas e não deixa de mostrar-se humana em cada novo passo da sua vida. A colombiana viajou para Nova York para participar de um programa de televisão e foi fotografada passeando pelas ruas com os filhos. Nas imagens é possível ver a cantora chorando ao conversar com uma mulher na loja de doces.

As imagens do The Grosby Group captaram Shakira com um semblante bem tenso em conversa com a mulher da loja de doces e ainda clicaram ela levando a mão no rosto para espalhar as lágrimas.

O programa em que a cantora participou foi o The Tonight Show, de Jimmy Fallon, nele ela conta mais detalhes sobre a música que fez com diversas indiretas para Piqué, seu ex-marido.