Shakira é despejada de casa pelo seu ex-sogro

A cantora está de mudança para Miami com os pais e os filhos

A maior prova de que não há forma pior de se terminar um casório é o caso do ex – casal Shakira e Piqué. Os dois continuam numa tremenda guerra, e pelo visto, sem prazo de terminar, tem novos capítulos nessa caótica história.

Shakira havia anunciado que está de mudança para Miami, nos EUA, aonde vai morar com os pais e os filhos. Mas, parece que essa mudança está acontecendo antes do planejado. Já que a cantora teria sido despejada da sua residência em Barcelona pelo ex – sogro, Joan Piqué.

Parece que o pai de Gerard Piqué era o proprietário da casa onde Shakira e Piqué residiam, mas a colombiana recebeu uma carta no dia 13 de março, aonde foi informada de que tinha que procurar outro lugar para morar e caso saísse do imóvel após o dia 30 de abril, teria que pagar uma indenização.

Então, a artista aproveitou este período da Páscoa para se mudar definitivamente para Miami, o que teria irritado bastante Gerard Piqué.

Qual será o próximo capítulo dessa novela? Será que a cantora fará outra canção expondo a situação com o ex- sogro? Estou super atenta para os próximos episódios dessa novela.