Shakira deixa Piqué esperando na porta de sua casa com os paparazzis

A cantora não deixou o jogador entrar na sua casa para pegar os seus filhos, deixando ele na companhia da confusão da mídia

Depois de uma música cheia de indiretas, com BZRP Music Sessions #53, Shakira fez o Piqué sofrer mais um pouco quando foi buscar os filhos com a cantora na sua casa do lado da casa da sogra. A cantora não deixou ele entrar na residência e o fez esperar na porta de casa junto com os paparazzis.

De acordo com o La Vanguardia, os dois se encontraram apenas para que Piqué pegasse as crianças e ele não respondeu a nenhuma pergunta dos paparazzis que estão acampados na frente da casa da colombiana.

Segundo o jornal da Europapress, Piqué estava “visivelmente nervoso” e ficou ainda pior depois que soube que não poderia entrar. “Gerard Piqué permaneceu em silêncio e olhou para o celular, esperando que o tempo passasse o mais rápido possível para pegar seus filhos o mais rápido possível e deixar o local”, disse o La Vanguardia.