Waka, Waka! Shakira segue Chris Evans e ele retribui o follow… E mais: saiba com quem, supostamente, Piqué a traiu

Vamos de fofoca internacional, leitor(a)?

Bom leitor(a), como você bem já sabe, Shakira — Shasha como a chamo já que sou íntima — está solteiríssima, porque Piqué a traiu né? Um absurdo! Mas enfim! A gata, que não ‘tá morta, começou a seguir o Capitão América, Chris Evans nesta quinta-feira, (2)! E ele retribuiu!

Gente, só um super herói pode consola-la nesse momento de tristeza e solidão né? Imagina você, na fossa, e é consolada por Chris Evans??? Esse gato toda vida? E mais: pensa no casalzão, Brasil! Tudo bem que eu acho que em questão física, Piqué e ele são super parecidos, mas até nós, reles anônimos, arranjamos ex parecidos né?

Mãe de Pablo Gavi é o suporto pivô da traição de Piqué (Foto: Reprodução)

E ó, segundo informações do jornal El Periodico e do jornalista turco Melih East Açil, a suposta pivô da separação do casal é a mãe de Pablo Gavi, um jovem jogador do Barcelona, time que o Gerard joga como zagueiro. Só que o jornal voltou atrás e negou a informação, corrigindo que seria uma organizadora de eventos, loira e de vinte anos com quem ele ainda estaria vivendo a relação. Belo cara de pau né?

A mulher com quem Shakira flagrou Piqué tendo um caso é a mãe do jovem astro do Barcelona Pablo Gavi.



Gavi não tem conhecimento do incidente.



📰 @elperiodico pic.twitter.com/jsbcUrBHL5 — Cochichos do Futebol (@CochichosdoFut) June 2, 2022

E não é de hoje que o casal vem sendo alvo de comentários sobre relacionamentos fora do casamento viu? Há muito tempo houve boatos que a cantora e o jogador mantinham um relacionamento de vitrine, sendo que os dois seriam homossexuais. Shakira teria um relacionamento com sua personal trainer e o Piqué teria affair com o jogador Ibrahimović. Na época, o casal não afirmou e nem negou.

É, vai ter muita água pra rolar aí hein?