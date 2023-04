Sexo nas alturas: Luciana Gimenez já se aventurou ao transar dentro de avião

Apresentadora abriu o livro da suas experiências sexuais e ainda disse que não era jato particular, era avião comercial mesmo

A estreia do podcast ‘Bagaceira Chique’ não poderia ter personalidade melhor para contar diversos bafões do que Luciana Gimenez. Para abrir com chave de outro, a apresentadora contou que já fez sexo dentro de avião, e não se tratava de um jatinho particular. Luciana ainda deu dicas aos ouvintes de como transar em festas de amigos.

“Na festa de um amigo você pode ir ao banheiro”, disse ela aos risos. “Ninguém vai ter convidar mais para”, brincou Tata.

Gimenez ainda disse que gosta de viajar sem calcinha. “Às vezes eu tô no voo e troco [de roupa], boto uma calça de moletom e tiro a calcinha. Não consigo ficar [com calcinha]. Eu só não vou mesmo com pijama porque eu durmo pelada, né? Então eu boto uma calça de moletom e tiro sutiã e calcinha para ficar mais livre no voo. Eu não consigo, me aperta tudo”, revelou a apresentadora.