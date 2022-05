O QUE? Samantha não foi convidada para participar de ‘Just Like That’, reboot de Sex and the City

Kim Cattrall, atriz que dá vida a loira ousada na série, contou para a Revista Variety que não foi convidada para reboot

Eu SA-BI-A que nesse angu tinha caroço! Foi muito estranho ver o reboot da minha série americana favorita e não ter a minha querida Samantha Jones, Kim Cattrall. Os personagens ainda me fizeram engolir que ela tinha se mudado para Londres a trabalho depois de uma briga com Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, mas uma hora a verdade vem, e veio pela Revista Variety.

Kim Cattrall contou que soube do reboot pelas redes sociais, uma tremenda falta de respeito, na minha opinião. “Eu descobri sobre a série como todo mundo, pelas redes sociais. Eu nunca fui chamada para fazer parte do reboot. Eu também não queria comprometer o que o programa foi para mim”, contou.

Samantha e Carrie chegaram a trocar farpas nos sets de gravação do filme Sex and the City (Foto: Reprodução)

A loira ainda contou que depois do segundo filme, onde reviveu a personagem depois de muitos anos, sentiu que não era mais seu lugar, que a história dela precisava de um basta. “Eu interpretei Samantha, e eu a amo. E eu me sinto super protetora com ela. Depois do segundo filme, tudo em mim dizia ‘chega’”, revelou.

Vale lembrar que a atriz e Carrie já trocaram farpas no passado e Kim chegou a dizer que Sarah não é a mocinha que a série diz ser, porque ela mexe os pauzinhos no set para ser prioridade. Afe!