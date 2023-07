Sertanejo tem vídeo de relação sexual vazado na web

Até o momento o cantor não se pronunciou sobre o caso, mas sua assessoria garante que as imagens não são atuais, mas sim do início do ano.

Eitaaaa! Recentemente, o cantor sertanejo Raphael Soares, integrante da dupla Leo & Raphael, teve um vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens vazadas, o cantor aparece tendo relações sexuais com uma influenciadora, não identificada, a quem a sua assessoria aponta ser a sua namorada, dentro de uma piscina. Apesar das imagens só terem sido vazadas agora, de acordo com o meu querido amigo Leo Dias, o vídeo foi gravado no início do ano, por câmeras de segurança do local, onde o cantor estava em um momento de lazer com a sua namorada. Até o momento em que essa nota está sendo escrita, Raphael ainda não se pronunciou sobre o assunto, porém, em pronunciamento, enviado para a revista ‘Quem’, a assessoria do cantor confirmou as informações que haviam sido dadas pelo colunista Leo Dias. “Ele estava com a namorada, em família, não estava fazendo nada de errado”, confirmou a equipe.