Sertanejo tem dor de barriga no meio da estrada e é filmado por companheiro de palco

O cantor sertanejo Cristiano, foi alvo das risadas e piadas de seu parceiro de profissão, Zé Neto, durante o momento constrangedor.

Quem tem um amigo igual o cantor Zé Neto não precisa de nenhum inimigo. Recentemente, o cantor sertanejo Cristiano, integrante da dupla Zé Neto e Cristiano, passou por um perrengue daqueles na estrada, a caminho para uma de suas apresentações.

O cantor, que estava se deslocando junto com o restante da sua equipe, em uma van, sentiu uma forte dor de barriga, ao ponto de não conseguir segurar suas necessidades fisiológicas e ter que pedir para que o motorista parasse o veículo no meio da estrada, para que ele desse “aquela aliviada”, no meio do mato.

O problema é que, além dessa situação constrangedora ter acontecido na frente de todos aqueles que trabalham com o cantor, ele não contava que o momento estava sendo filmado por seu companheiro de palco, Zé Neto.

Em meio às gargalhadas, o cantor sertanejo zoa o amigo que está passando por um momento difícil e faz com que os outros passageiros da van também comecem a rir de Cristiano, ao lembrar ao companheiro que ele estava de cueca branca.