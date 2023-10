Sertanejo abre o coração sobre diagnóstico que afetou sua carreira

O cantor Cristiano conta sobre a sua depressão e sobre o alcoolismo de seu parceiro profissional Zé Neto.

Até mesmo as pessoas mais bem sucedidas profissionalmente enfrentam problemas pessoais que não podemos nem imaginar, um belo exemplo disso é a dupla Zé Neto e Cristiano, que por trás de todos o sucesso nos palcos possuem dramas extremamente significativos.

Em entrevista ao jornalista Renato Sertanejeiro, pela primeira vez, Cristiano abriu o seu coração e falou sobre o seu diagnóstico de depressão e sobre o alcoolismo que seu parceiro Zé Neto desenvolveu, simultaneamente.

“Eu adoeci por conta da perda da minha mãe. Quando estava melhorando, o Zé adoeceu muito. Ele se tornou alguém que era completamente descontrolada com álcool”, iniciou Cristiano, que continuou: “Daí foi preciso tomar remédio para depressão e eu vi o Zé no fundo do poço”.

O sertanejo ainda fala sobre a pressão de não poder falar sobre os assuntos com os seus fãs, pois tinham a certeza que esses problemas pessoais acabariam com a carreira da dupla.

“O que me martirizava é que não dava pra falar sobre, pois ouvíamos que se falar sobre iríamos acabar com a nossa carreira. E toda vez que desmarcava um show, vinha desculpinha sabe? O Zé estava morrendo, cara e eu ficava me questionando que mundo era esse”, finalizou o cantor.