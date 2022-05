Sérgio Marone em foto de Maraísa com Henrique: “Chega de concorrência pelo amor!”

Cantora posta foto ao lado de Henrique, da dupla Henrique e Juliano, e recebe investida de ator

Meu Deus, quem me dera ser disputada como Maraísa. Sérgio Marone não parece ser o ator mais informado do mundo dos famosos, porque na foto de Maraísa com Henrique, da dupla Henrique e Juliano, o ator se sentiu ”ameaçado” e chegou a comentar na foto. Ele não sabe, mas Henrique é casado. Afe!

“Esse aí não concorre com a gente, né? Chega de concorrência pelo amor!”, escreveu Marone na foto da cantora com o amigo.

Na publicação a cantora ainda escreveu na legenda: “Trem lindo… passando aqui nos últimos minutos pra te desejar tudo de melhor dessa vida… que Deus te abençoe mais ainda!”.

Sério, amor, o caminho está livre, porque Henrique é casado! O galã casou-se ainda esse ano em Trancoso com Amanda Vasconcelos depois de 13 anos de relacionamento. Vai que é sua!