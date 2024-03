Sérgio Mallandro imita cena do Oscar e fica quase pelado no Ratinho

Olha ele! Sérgio Mallandro arrancou a roupa e apareceu peladão no Programa do Ratinho. O humorista levou até um “vem pra platéia” dos telespectadores e disse que John Cena o copiou na cerimônia do Oscar porque sabia que ele entraria pelado no programa do SBT.

“Eu estou segurando aplaca”, diz Ratinho. “Seu Ratinho eu estou concorrendo ao Oscar, eu não sei se viu o Oscar ontem tá na moda ficar pelado, estou concorrendo com meu filme ao Oscar”, disse Malandro.

O humorista ainda completa: “Ele me copiou porque sabia que eu ia entrar assim hoje”, finalizou.