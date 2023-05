Sérgio Mallandro afirma que o ator Mateus Solano é ‘bem dotado’: “Parecia um tripé”

O humorista revela que chegou a ficar com ciúmes de sua namorada durante a peça em que ele estava pelado.

Além de ser gato e talentoso, é bem dotado? Alguém consegue me dizer qual o defeito desse homem? Nesta quarta-feira (04), o ator Mateus Solano participou do podcast “Papagaio Falante”, que é apresentado pelos humoristas Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Durante o bate-papo, Sergio Mallandro fez uma revelação que deixou a mulherada e alguns homens ainda mais apaixonados por Mateus. Sem papas na língua, o humorista revelou que além de gato e talentoso, Mateus é bem dotado, afirmando que seu pênis mais “parecia um tripé”.

No relato, Mallandro conta que foi assistir a peça “Equus”, na qual Solano atuava pelado, com a sua namorada, que ficou admirando a ‘peça’ do ator, em todos os sentido, o que lhe deixou enciumado.

“Fui numa peça que ele estava pelado, fui com a minha namorada, ela ficava te olhando pra cacete, eu falei: ‘você vai ficar olhando pra peça ou pra ‘peça’ dele?’ E ela ficava olhando pras duas peças e eu fiquei com ciúmes de tu”, revelou Mallandro.