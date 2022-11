Será? Fernando Zor no BBB23

Ex-namorado de Maiara é um dos participantes do Big Brother Brasil para o ano que vem

Eita minha gente, que a jornalista Fábia Oliveira está deixando a gente sonhar alto com o kikiki do camarote do BBB 23. De acordo com a comunicadora, Fernando Zor será um dos participantes do Camarote no reality da Globo. Será que vem aí?

Apara quem nçao sabe, o ex-namrodado de Maiara deu o que falar nas redes sociai sdepois de listar as qualidades para uma namorada perfeita. A we pontou machismo da parte dele e ele chegoua ficar afastado das redss por algum tempo.

O muso já é nosso conhecido, principalmente pelas irmãs do sertanejo, que vivem trocando alfinetadas com o parceiro de Sorocaba. Lá vem bomba…