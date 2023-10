“Ser mulher é um inferno”, afirma influenciadora vítima de assédio

A influenciadora estava fazendo uma viagem de ônibus quando um homem, que estava na poltrona ao lado, lhe desrespeitou.

Sério, é inacreditável o quanto um homem pode ser desrespeitoso com uma mulher, até mesmo quando ela está em um momento de vulnerabilidade. Na manhã deste sábado (21), a influenciadora Gabi Oliveira utilizou o seu twitter para relatar um caso de assédio que sofreu enquanto ela fazia uma viagem de ônibus.

Gabi conta que estava chorando quando o homem que estava sentado ao seu lado, lhe ofereceu um lenço, para enxugar as lágrimas, porém, o que ela imaginou ser um gesto de gentileza, na verdade, era o início de um assédio.

“Dei uma chorada no ônibus de viagem, o homem da poltrona do lado me deu um lenço de papel, peguei e falei obrigada. Eu na minha cabeça: ‘Nossa, que gentileza’. Escureceu, apagaram as luzes do ônibus e o homem decidiu que poderia ficar se encostando em mim enquanto mexia no p**. Sim, ser mulher é um inferno”, lamentou a influenciadora.