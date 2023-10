Separados, Sandy e Lucas Lima aparecem de mãos dadas em show

O ex-casal de artistas anunciou o fim do casamento após 24 anos no final do mês passado. Eles cantaram juntos durante um show em Lisboa.

Meus amores, acabei de saber que Sandy e seu ex-marido Lucas Lima se encontraram durante um show nesta sexta-feira (6). Eles performaram juntos a canção Tudo Teu e demonstraram estar bem apesar do recente anuncio do fim do relacionamento de 24 anos.



Os admiradores do ex-casal não esconderam a animação com a cena entre eles eu compartilharam o momento foi compartilhado por fãs nas redes sociais. Nas imagens, eles trocam olhares e dão as mãos. “Já que ele está me acompanhando na turnê pela Europa, eu resolvi dar uma exploradinha nele. Vamos trabalhar, né?”, diz Sandy.



Após o vídeo viralizar na web, internautas levantam uma possibilidade do o ex-casal reatar a relação. “Claramente ela ainda é apaixonada”, opinou um internauta. “Eu posso ter esperança de que isso é só uma crise”, escreveu outro.

Já outros usuários da rede social suspeitam que Sandy e o ex estão usando a separação como uma forma de marketing. “É muito estranha essa necessidade de demonstrar estar bem, sendo que os dois sempre foram discretos”, comentou uma internauta.